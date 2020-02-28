Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв во Вселенной

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Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Об этом сообщает EurekAlert.

По данным издания, взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящееся на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы утверждают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, который превысил предыдущий рекорд в пять раз.

Причина взрыва пока не установлена.