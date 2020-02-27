Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет

В Бостоне ученые из Бригамской женской больницы выяснили, что для продления жизни необходимо следить за кровяным давлением, пишет EurekAlert со ссылкой на исследование.

В эксперименте поучаствовали свыше девяти тысяч человек 50+, у которых было высокое систолическое давление от 130 до 180 мм рт. ст. Людей разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. Для участников первой группы медики удерживали давление на отметке 120 мм, а для второй на отметке — 140.

Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев — три года.

«Если бы люди продолжали антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то с повышенным уровнем артериального давления ожидаемая продолжительность жизни могла бы повысится», — говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что анализ не учитывает потенциальные риски, в том числе повреждение почек и низкое кровяное давление.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новая модель упростит моделирование работы сердца

— Диетолог рассказал, какие продукты могут спровоцировать бессонницу

— Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет