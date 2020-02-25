В Антарктиде выпал красный снег
close
На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал красный снег, сообщает Министерство образования и науки Украины в Facebook.
В ведомстве отметили, что такой оттенок снег получает из-за микроскопических снежных водорослей «Chlamydomonas nivalis» (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении. В Антарктиде сейчас лето.
В сообщении говорится, что подобное явление можно встретить в Арктике и в Альпах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Зеленый» снег испугал жителей Челябинска