В Антарктиде выпал красный снег

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал красный снег, сообщает Министерство образования и науки Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что такой оттенок снег получает из-за микроскопических снежных водорослей «Chlamydomonas nivalis» (Хламидомонада снежная). Их споры не боятся низких температур и начинают расти при потеплении. В Антарктиде сейчас лето.

В сообщении говорится, что подобное явление можно встретить в Арктике и в Альпах.

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