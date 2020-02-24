Рогозин и представитель ЕКА в марте обсудят борьбу с космическим мусором
В Москве 12 марта состоится встреча глав «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Отмечается, что будут обсуждаться вопросы сотрудничества между двумя организациями.
Кроме того, по данным пресс-службы, стороны обсудят состояние работ по подготовке к запуску проекта ExoMars-2020, а также возможное взаимодействие по проблематике техногенной засоренности космического пространства.
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