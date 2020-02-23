Веривший в теорию плоской Земли инженер Майк Хьюс погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, который летал на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время очередного эксперимента в США. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.

Инженер стал известен широкой публике из-за своей веры в теорию плоской Земли. В 2018 году он заявил агентству Associated Press, что Земля «имеет форму фрисби» и что он намерен совершить полет в космос, чтобы в этом убедиться.

21 февраля Хьюс планировал подняться на высоту 1 500 метров на самодельной ракете в пустыне в штате Калифорния. По данным агентства, парашют астронавта не сработал вовремя.