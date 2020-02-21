В Минздраве заявили об опасных последствиях алкоголизма «выходного дня»

Последствия алкоголизма в выходной или праздничный день могут быть опаснее негативных последствий от употребления наркотиков. С таким мнением выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает агентство «Москва».

По его данным, явление «алкоголизм выходного дня» стало слишком распространенным в России и мире. Во Франции даже ввели термин «дети выходного дня» — те, кто зачат в состоянии алкогольного опьянения. Он отметил, что пристрастие к алкоголю в выходные дни будет со временем увеличиваться, как и рост преступлений.

«Последствия... могут превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же выходные дни», — отметил Брюн.

Он считает, что желание выпить в нерабочий день рано или поздно приведет человека к зависимости.

«В любом случае, если люди в выходные дни начинают употреблять наркотики, зависимость обязательно случится», — резюмировал он.

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