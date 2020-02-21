Ученые обнаружили новый вид улитки и назвали его в честь Греты Тунберг

Группа ученых из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Biodiversity Data Journal.

Уточняется, что новый вид был обнаружен в Брунее, он очень чувствителен к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Поэтому этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата. По этой причине его решили назвать в честь экоактивистки.

Ученые подчеркнули, что назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, они признают, что поколение девочки будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали.

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