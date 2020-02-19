Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной стала «временная негодность» одного из членов команды.

«Видимо, [экипаж] будет заменен на дублеров. Причина тому — временная негодность одного из членов экипажа», — сказал Крикалев.

Экипаж «Союз МС-16» должен был полететь к МКС 9 апреля.

Ранее источник сообщил, что космонавт Николай Тихонов может покинуть экипаж «Союза МС-16» из-за травмы.

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