Российского члена экипажа МКС могут заменить

Российский космонавт Николай Тихонов может покинуть экипаж «Союза МС-16» из-за травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

«Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС», — завил собеседник агентства. Характер травмы космонавта не сообщается.

Отмечается, что на замену Тихонову рассматривается кандидатура космонавта Сергея Рыжикова.

По данным другого информатора, советующие структуры получили задание заменить вещи Тихонова на комплекты для Рыжкова.

Еще один источник сообщил, что 19 февраля пройдет заседание Главной медицинской комиссии, которая должна определить, является ли полученная космонавтом травма препятствием для его полета. После этого будет принято решение об исключении его из экипажа по медицинским показаниям.

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