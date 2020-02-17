Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX. Видео опубликованно в Twitter.

Несмотря на неудачу с приземлением, Falcon 9 вывела на орбиту 60 новых мини-спутников, с помощью которых разворачивается глобальная интернет-сеть Starlink.

Компания Starlink имеет уже 300 спутников на орбите, что делает ее крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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