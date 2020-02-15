Ученый исключил опасность столкновения астероида с Землей

Приближающийся к Земле астероид 163373 не представляет опасности, заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Об этом сообщает РИА Новости.

Астероид пройдет на большом расстоянии от Земли, угроза столкновения отсутствует, отметил Шустов. Он подчеркнул, что подобное является «рядовым событием», ежегодно более 40 астероидов размером до 100 метров пролетают мимо планеты на расстоянии ближе, чем Луна.

Ранее NASA сообщало, что астероид 163373 пролетит вблизи Земли 15 февраля 2020 года.

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