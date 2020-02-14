Январь 2020 года стал самым теплым в истории человечества

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), январь 2020 года стал самым жарким за 141 год в истории климатологии. Об этом сообщает ABCnews.

Уточняется, что в прошлом месяце поверхность суши и океана имела рекордную глобальную январскую температуру в -16,6°С.

Также отмечается, что четыре самых теплых января, зафиксированных в климатических записях, произошли с 2016 года, а 10 самых теплых — с 2002 года.