Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По словам специалиста, у храпящих людей чаще всего наблюдаются задержки дыхания во сне, которые наносят организму сильный вред.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», – сказал Кошелев.

При этом он отметил, что данное явление само по себе не опасно.

Однако доктор уточнил, что если во время храпа во сне останавливается дыхание, это является большой проблемой.

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