Приказ Минобрнауки о запрете на общение с иностранными коллегами отменен
Приказ Министерства науки и высшего образования России о запрете на общение с иностранными коллегами больше не действует. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
«Этот приказ отменен», — заявил он.
В октябре прошлого года президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Министерство науки и высшего образования в августе 2019 года издало приказ, согласно которому ученые должны получать разрешение на встречи с иностранными коллегами, а также писать отчеты.
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