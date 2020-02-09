В Иране назвали причины неудачного запуска спутника «Зафар»

Иранский министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что неудачный запуск ракеты со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» произошел из-за США, передает РИА «Новости».

По мнению министра, американские санкции помешали успешно провести запуск и вывести на орбиту «Зафара».

«В области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями», — отметил Джахроми.

Он пообещал, что иранская сторона не будет сдаваться и спутники «Зафар-2», «Нахид» все равно выйдут на орбиту.

Запуск являлся последним в программе, которая, по мнению Соединенных Штатов, является прикрытием Тегерана для разработки баллистических ракет. Однако иранская сторона отрицает, что его аэрокосмическая программа является каким-либо прикрытием.

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