Ученые нашли в Китае новые следы динозавров юрского периода

Специалисты из КНР, США и ФРГ нашли в уезде Хэчжан, в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, окаменелые следы динозавров, живших во время юрского периода, передает РИА «Новости».

Как отмечается, ученые уверены, что следы принадлежат тероподам и зауроподам, которые, как предполагается, обитали на Земле в ранний юрский период.

Исследователям в общей сложности удалось обнаружить 31 отпечаток следов ( длиной от 14 до 19 см) плотоядных тероподов, а также девять отпечатков зауроподов — четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых (средняя длина — 26,8 см).

Ученые отметили, что найденные фрагменты говорят о хорошей активности животных.

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