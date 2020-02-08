Ученые нашли в Китае новые следы динозавров юрского периода
Специалисты из КНР, США и ФРГ нашли в уезде Хэчжан, в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, окаменелые следы динозавров, живших во время юрского периода, передает РИА «Новости».
Как отмечается, ученые уверены, что следы принадлежат тероподам и зауроподам, которые, как предполагается, обитали на Земле в ранний юрский период.
Исследователям в общей сложности удалось обнаружить 31 отпечаток следов ( длиной от 14 до 19 см) плотоядных тероподов, а также девять отпечатков зауроподов — четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых (средняя длина — 26,8 см).
Ученые отметили, что найденные фрагменты говорят о хорошей активности животных.
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