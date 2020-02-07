После атаки на ФИАН из института увольняются сотрудники

После октябрьских обысков силовиков в Физическом институте академии наук и возбуждения уголовного дела контрабанде оптических стекол из учреждения по собственному желанию уволились шесть специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказал в интервью директор института, член-корреспондент РАН Николай Колачевский. Ранее двое фигурантов дела ФИАНа – сотрудник этого института, оптик Сергей Канорский и его дочь Ольга Канорская, директор ООО «Триоптикс», уехали из России.

«Поскольку он (Канорский) был неким центром кристаллизации, после него ушло еще шесть квалифицированных специалистов. Оптические приборы в данный момент не работают, установки стоят, мы оказались в неком состоянии стагнации», — рассказал Колачевский.

По его словам, в связи с этим институт потерял возможность быстро производить работы в собственных мастерских и вынужден закупать зеркала в Белоруссии или Литве.