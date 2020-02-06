Корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа приземлился в Казахстане
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Экипаж космического корабля «Союз МС-13» вернулся на землю в спускаемом аппарате, сообщает РИА «Новости».
На борту корабля находились три члена экипажа: российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано и американский астронавт Кристина Кук.
Ранее корабль начал спуск с околоземной орбиты.
Ожидалось, что спускаемый аппарат приземлится в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.