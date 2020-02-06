Ученые назвали количество недовольных размером груди женщин

Ученые из британского университета Англия Раскин провели исследование и выяснили, что более 70% женщин недовольны размером и формой своей груди, передает The Sun.

Уточняется, что соцопрос был проведен среди 20 тысяч женщин из 40 стран, чей возраст составлял от 19 до 94 лет.

По данным ученых, наиболее обеспокоены своим размером груди молодые девушки.

Специалисты утверждают, что примерно 50% опрошенных хотели бы увеличить размер и изменить форму груди, 23% хотят уменьшить, а 31% девушек предпочли ничего не менять.

По мнению психологов, в последние годы подавляющее большинство людей переживает из-за своей внешности, так как она способна оказать значительное влияние на личную жизнь и карьеру.

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