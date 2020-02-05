Россиянин стал командиром МКС

Российский космонавт Олег Скрипочка был назначен новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в Роскосмосе.

Ранее этот пост занимал итальянец Лука Пармитано, который возглавлял экспедицию на станции с октября 2019 года.

Известно, что в среду, 5 февраля, завершилась пересменка экипажей. Пармитано и Скрипочка подписали акт передачи полномочий.

«Церемония сопровождалась ударами в корабельный колокол», — говорится в сообщении.

Прибытие других участников экспедиции ожидается в апреле 2020 года.

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