Компьютер назвал самого оригинального классического композитора в истории

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Могила Сергея Рахманинова на кладбище Кенсико, США Могила Сергея Рахманинова на кладбище Кенсико, США
Могила Сергея Рахманинова на кладбище Кенсико, США
dailytombstonephoto.blogspot.com

Русский композитор Сергей Рахманинов признан наиболее оригинальным композитором в мире из творивших на протяжении трех периодов развития академической музыки – барокко, классицизма и романтизма. К таким выводам пришли ученые из Корейского института передовых технологий, которые с помощью математических методов оценили новизну и степень воздействия на слушателя девятисот произведений для фортепьяно, написанных 19 композиторами в период с 1700 по 1900 год. «Очки» отдельные композиции набирали благодаря отличиям от известных на тот период времени музыкальных произведений и от прошлых мелодий авторов.

Авторы исследования пришли к выводу, что музыка эпохи романтизма (1820-1910) отличалась наибольшей новизной. В своей работе исследователи создали компьютерную модель, которая делила композиции на сегменты – «ключевые слова», каждое из которых состоит из трех нот. Затем различные композиции сравнивались на предмет использования определенных последовательностей этих сегментов.

«Наша модель позволила высчитать степень заимствования мелодий между прошлыми и будущими работами и наблюдать эволюцию западных музыкальных стилей, продемонстрировав, как известные композиторы могут влиять друг на друга», — пояснили авторы работы, опубликованной в журнале EPJ Data Science. Далее в списке композиторов по этим параметрам оказались Иоганн Бах, Иога́ннес Брамс и Феликс Мендельсон.