Российские ученые запатентовали «пожиратель» космического мусора

Сотрудник компании «Российские космические системы» (АО «РКС») Мария Баркова получила два патента на аппарат, который находит и уничтожает мусор в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе 44-х академических чтений по космонавтике россиянка предложила разработать устройство, которое будет ловить и перерабатывать мусор в псевдожидкое топливо, в том числе вышедшие из строя спутники, на орбитах от 800 км.

По ее словам, аппарат сможет выполнять свою работу при помощи титановой сети диаметром 100 метров, которая за раз сможет схватить до полутонны металла, а затем дробить и путем химической реакции Сабатье получать метан и воду.

Отмечается, что метан будет применяться в качестве топлива, а вода для ее расщепления на кислород и водород для новых циклов реакции.

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