Ученые подобрали антитело против китайского коронавируса

Вирусологи выяснили, что одно из антител, эффективное против вируса атипичной пневмонии, может бороться и против нового китайского коронавируса. Свою статью специалисты опубликовали на сервисе BioRxiv.

Строение нового коронавируса 2019-nCoV схоже со строением вируса, вызывающего так называемую атипичную пневмонию (SARS), вспышка которой произошла в Китае в 2003 году. Это позволило китайским вирусологам предположить, что средства против новой эпидемии можно искать среди антител, которые эффективно боролись против возбудителя атипичной пневмонии.

Лабораторные исследования показали, что для этой цели подходит антитело CR3022. Оно эффективнее других аналогичных соединений связывалось с вирусом 2019-nCoV. Вирусологи надеются, что комбинация этого вещества с другими антителами поможет им быстрее разработать средство против нового коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.