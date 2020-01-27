Финский эколог рассказал о последствиях зимы без снега

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен рассказал о том, к чему может привести бесснежная зима, передает издание YLE.

По его словам, в результате таяния снега весной в прудах начинают размножаться комары. При раннем исчезновении снега они лишаться привычных условий для того, чтобы появилось новое потомство.

Это, в свою очередь, повлияет на питание птиц, употребляющих мелких насекомых.

Также Сааринен добавил,что бесснежье может привести к неурожаю, так как снег является источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

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