Финский эколог рассказал о последствиях зимы без снега

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Снеговик на крыше одного из зданий во время Всемирного экономического форума в Давосе, 21 января... Снеговик на крыше одного из зданий во время Всемирного экономического форума в Давосе, 21 января...
Снеговик на крыше одного из зданий во время Всемирного экономического форума в Давосе, 21 января...
Denis Balibouse/Reuters

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен рассказал о том, к чему может привести бесснежная зима, передает издание YLE.

По его словам, в результате таяния снега весной в прудах начинают размножаться комары. При раннем исчезновении снега они лишаться привычных условий для того, чтобы появилось новое потомство.

Это, в свою очередь, повлияет на питание птиц, употребляющих мелких насекомых.

Также Сааринен добавил,что бесснежье может привести к неурожаю, так как снег является источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

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