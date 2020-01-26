Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку. Однако канадские исследователи выдвинули гипотезу, что эти заболевания переносятся через крошечные организмы от носителя к другому организму, пишет немецкое издание Focus Online.

По их версии, рак может развиваться в организме человека из-за его генетической предрасположенности, а также факторов окружающей среды и образа жизни.

Исследователи предполагают, что многие заболевания, которые классифицируются как неинфекционные, все же могут передаваться от человека к человеку. При этом они передаются через определенный микробиом (термин, используемый для обозначения всех триллионов микроорганизмов, которые существуют в нашем организме). В частности, ученые предполагают, что микробиом больных раком отличается от микробиома здоровых людей. Если микроорганизм заболевшего перенести в здоровый организм, то он заразит его. Исследователи доказали, что микробиом все же может передаваться от человека к человеку через тесные контакты.

«Микробы бывают добрые и злые. Они могут играть центральную роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак», — говорится в тексте.

Отмечается, что, если теория окажется верной, то она полностью перевернет установившиеся взгляды на здравоохранение.