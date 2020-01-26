В Китае начали разрабатывать вакцину от нового типа коронавируса

Китайские ученые приступили к разработке вакцины, которая позволит противостоять заражению новым типом коронавируса, пишет China Daily.

Над созданием препарата, который сможет обеспечить активацию приобретенного иммунитета к заболеванию, трудятся ученые центра по профилактике и контролю заболеваний страны. Они исследуют коронавирус и создают вакцину, передает газета.

По словам главы института вирусологии центра Сюй Вэньбо, специалистам уже удалось изолировать вирус. На данный момент ученые отбирают штамм вируса и поводят скрининг препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом вируса.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи.

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