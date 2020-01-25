Астронавты МКС завершили выход в космос для ремонта оборудования

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос. Об этом сообщается на сайте NASA.

Выход астронавтов в открытый космос продлился шесть часов шестнадцать минут. За это время были завершены работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра.

Ранее сообщалось, что Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос, чтобы протестировать новую систему охлаждения спектрометра, установленную 2 декабря 2019 года.

Магнитный альфа-спектрометр был доставлен на МКС в мае 2011 года, первые поломки начались спустя три года эксплуатации прибора.

Спектрометр должен помочь ученым обнаружить следы антиматерии и исследовать энергетический спектр и состав первичных космических лучей.

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