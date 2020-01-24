Ученые создали протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса
Ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае создали новое защитное покрытие, предотвращающее появление кариеса и способствующее восстановлению зубов. Результат работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.
Как отмечается, в данном случае специалисты прибегли к природным механизмам.
Они разработали материал на основе натурального антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами. Известно, что это названное вещество помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.
Ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, которая привлекла больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В таком случае микробы погибают до того, как достигнут зубов.
Ученые назвали свое изобретение пептидным лаком.
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