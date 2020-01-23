Ученые Китая назвали возможного носителя коронавируса среди животных

По мнению китайских исследователей, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи. Об этом сообщает Journal of Medical Virology.

Уточняется, что исследование провели специалисты Центральной школы базовых медицинских наук при Пекинском университете, Первого госпиталя Гуансийского университета традиционной китайской медицины, Уханьского института биоинженерии и ряда других центров.

Так, ученые изучили ДНК разных животных и выяснили, что змеи наиболее вероятные переносчики болезни.

Отмечается, что змеи продавались на ныне закрытом оптовом рынке морепродуктов «Хуанань» в городе Ухань, который является очагом распространения пневмонии нового типа.

На данный момент количество заболевших в Китае составляет 617 человек. Также известно о 17 летальных исходах, все они зарегистрированы в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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