В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
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Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов заявил, что из-за теплой погоды в Москве просыпаются божьи коровки и бабочки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, при такой погоде могут пробуждаться разные беспозвоночные.
«Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве», — сказал Гомыранов.
Он уточнил, что данные насекомые просыпаются при наступлении теплой погоды, но это происходит обычно весной.
Ранее стало известно, что аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей.
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