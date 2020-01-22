Индия отправит в космос робота-женщину

Индийская организация космических исследований 22 января представила робота-гуманоида, который должен отправиться в беспилотный космический полет. Об этом сообщает Times of India.

Уточняется, что робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра. Он способен выполнять различные задачи и говорит на английском языке и хинди.

По плану, запуск корабля с роботом состоится ближе к концу 2020 года. Митра попытается симулировать человека и отправить отчет на Землю.

Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом «Федором», который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле «Союз МС-14» и вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.

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