Онколог Стива Джобса назвал принципы жизни в мегаполисе

Врач-онколог, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус перечислил правила, которые позволят сохранить здоровье жителям мегаполиса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалист порекомендовал проводить больше времени на природе, а также больше двигаться.

Он пояснил, что фактически человек живет за счет мышечных сокращений, поэтому двигаться для здоровья просто необходимо.

Агус также подчеркнул, что отдых крайне важен. Врач посоветовал отдыхать минимум полчаса в день. Так, по его словам, перерыв на почитать или просто посмотреть в окно необходим для снижения уровня накопившегося за день стресса.

Еще одним принципом жизни в мегаполисе эксперт назвал соблюдение режима. Он рекомендовал есть три раза в день, отметив, что легкий перекус может изменить метаболизм. По словам Агуса, как следствие, появляется лишний вес и снижается активность мозга.

Врач также посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.