На Кавказе из-за аномального тепла распустились первоцветы

В Кавказском заповеднике, расположен на территории Красноярского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, из-за аномально теплой погоды зацвели первоцветы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Сотрудники заповедника назвали такое активное цветение в разгар зимы «довольно редким явлением».

В Минприроды уточнили, что еще более активное цветение наблюдается вблизи черноморского побережья.

Подобное явление также наблюдается в парке «Южные культуры» в Адлерском районе Сочи.

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