Россия готова помочь Туркменистану обучить первого космонавта

Вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт Юрий Батурин во время визита Туркменистан заявил, что Россия готова помочь этой азиатской стране подготовить астронавта для отправки в космос, если Ашхабад этого захочет, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона может подготовить специалистов в определенных областях, а также в разных вузах, кафедрах.

«Мы готовы оказать любую консультативную помощь, или что-то иное, если потребуется. Если Туркменистан захочет послать в космос туркменского космонавта, то мы можем его подготовить», — сказал Батурин.

Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран в области космического управления и подготовки кадров очень важно.