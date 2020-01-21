Рогозин встретился с космическими блогерами

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин провел встречу с блогерами, пишущими на космическую тематику. Об этом в своем Facebook сообщил популяризатор астрономии и космонавтики Филипп Терехов. «Первая встреча была знакомством, радует, что после нее должны последовать другие мероприятия», — написал блогер.

Встреча прошла в здании Роскосмоса на Бережковской набережной, сообщил «Газете.Ru» один из участников встречи. «В начале встречи Рогозин отчитался по итогам 2019 года, потом рассказал о планах Роскосмоса до 2030 года, ответил на вопросы блогеров касательно доступности и открытости информации, публикации архивных материалов», — сообщил источник.

Помимо прочего, по информации «Газеты.Ru», на встрече задавались вопросы о результатах расследования дела о дыре в корабле «Союз» в августе 2018 года и аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября 2018 года.