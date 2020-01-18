CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров — это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.

С тех пор как в начале 1990-х годов на полуострове Юкатан в Мексике был обнаружен огромный кратер, ученые были уверены, что астероид врезался в Землю 66 миллионов лет назад и убил динозавров, а также большую часть жизни на планете. Однако точная причина исчезновения пресмыкающихся не была окончательно установлена из-за сомнений других ученых, которые объясняли случившееся массивными извержениями вулканов.

Под руководством Йельского университета было проведено исследование, в котором группа сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. Ученые обнаружили, что, по крайней мере, 50% или более крупных выбросов газа произошло задолго до удара астероида. Исследователи из США также установили, что воздействие на окружающую среду от извержений и потоков лавы ослабило экосистему, однако на динозавров практически не повлияло.

«Многие люди предполагают, что вулканы виноваты... Но мы говорим, что они этого не делали», — пояснили ученые.

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