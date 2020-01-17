Диетолог рассказала о вреде мяса для здоровья человека

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, в чем может заключаться опасность красного мяса, и в каком количестве его можно употреблять, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает E1.RU.

Барташевич утверждает, что красное мясо содержит канцерогены, поэтому употреблять его следует в ограниченном количестве, а именно — не более 70 граммов в сутки.

По ее словам, содержащиеся в мясе (особенно в жаренном) канцерогены провоцируют клетки ЖКТ с высоким риском онкологии.

Диетолог также рекомендовала запекать или тушить мясо, отказаться от жарки и избегать полусырых способов приготовления.