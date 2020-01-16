В центре Млечного пути найдены неизвестные ранее объекты

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили в центре нашей галактики Млечный путь странные, ранее неизвестные науке объекты. Они расположен вблизи сверхмассивной черной дыры, ассоциированной с радиоисточником Стрелец A*, выглядят как сгустки газа и пыли, и ведут себя как звезды, говорится в статье, опубликованной учеными в журнале Nature.

Первый объект G1 был обнаружен еще в 2005 году, второй G2 – в 2012 году на обсерватории Кека на Гавайях. Эти объекты выглядят компактными, находясь вдали от черной дыры, и сильно растягиваются из-за приливных сил, приближаясь к ней. Позднее были обнаружены еще 4 аналогичных газопылевых объекта. Объекты имеют типичный размер сто астрономических единиц и не разрешаются телескопами на отдельные детали.

Ученые предполагают, что они являются результатом столкновения двойных звезд, которые слились под влиянием сверхмассивной черной дыры рядом. «Слияния звезд могут случаться во вселенной чаще, чем мы думали. Черные дыры могут заставлять их сливаться», — пояснила автор исследования Андреа Гез.