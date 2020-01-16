Эмоциональное выгорание оказалось связано со сбоем в работе сердца

Ученые выяснили, что у людей с ярко выраженным эмоциональным выгоранием чаще появляется одно из самых распространенных нарушений в работе сердца — мерцательная аритмия, пишет Sciencedaily.

Ученые вели 25-летние наблюдения за более чем 11 тысячами американцев, чтобы понять, есть ли связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы с одной стороны и эмоциональным выгоранием, проявлениями агрессии, использованием антидепрессантов и слабыми социальными связями с другой стороны.

Сравнив эти данные, исследователи пришли к выводу, что у людей с эмоциональным выгоранием мерцательная аритмия проявляется на 20% чаще. На 21% чаще она появлялась у тех участников исследования, кто принимал антидепрессанты по сравнению с теми, кто этого не делал. Агрессия и социальные связи оказались не связаны со здоровьем сердца.

Ученые предполагают, что дело в воспалении, которое возникает в результате реакции организма на стресс. Из-за этого воспаления может нарушаться работа сердца.