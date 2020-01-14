Строительство космодрома Восточный контролируют из космоса

Генпрокурор России Юрий Чайка рассказал,что за строительством космодрома Восточный в Амурской области наблюдают из космоса, передает «Интерфакс».

«Совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», — заявил Чайка.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный начался монтаж оборудования стартового комплекса.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в данный момент оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодроме «Восточный» нет.

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