Россияне увидят самое значительное лунное затмение 2020 года

Жители по всей России смогут наблюдать в ночь с 10 января на 11 января затмение Луны, которое станет одним из четырех в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Ожидается, что это будет значительное полутеневое лунное затмение года, так как в ночь на 11 января луна почти на 100 процентов зайдет в полутень планеты. Наблюдать явление можно будет со всех уголков России, где не будет облачного неба.

Лунное затмение начнется в 20.08 по мск. 10 января и продлится до 00.12 11 января.

«Момент наибольшей фазы полутеневого затмения наступит в 22.10», — добавили в планетарии.

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