Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей
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Самая крупная пресноводная рыба современности — китайский веслонос была признана полностью исчезнувшей по критериям Красной книги, пишет LiveScience.
Как отмечается, этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.
Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу.
«Рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в тексте.
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