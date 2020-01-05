Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что есть колбасу можно, но нужно делать это в умеренном количестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что следует есть такое количество данного продукта, которое будет «полезно, а не опасно».

«Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя», — сказал Тутельян.

Он также добавил, что колбаса может являться источником энергии, если человек занимается спортом.