Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление

Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.

Как отмечается, к такому выводу он пришел после экспериментального исследования на лабораторных крысах.

Врач выяснила, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление.

Кроме того, Кивимяки узнала, что концентрированный сок благотворно влиял на работе сосудов.

По ее словам, он содержит много полифенола, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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