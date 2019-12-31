Рогозин надеется, что рабочие на Восточном больше не будут голодать

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выразил надежду, что случаев воровства при строительстве космодрома Восточный, из-за чего рабочие объявляли голодовку, не повторится. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас я надеюсь, что никаких инцидентов подобного рода не будет», — заявил Рогозин, комментируя случаи воровства при строительстве на Восточном.

Он рассказал, как ему лично приходилось отговаривать людей, оставшихся без зарплат, прекратить голодовки.

По его словам, сейчас таких случаев уже нет.