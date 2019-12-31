Ученые рассказали о резком похолодании в Европе в ближайшие 100 лет

Европу может ждать резкое похолодание в течение ближайших ста лет, выяснили ученые из Гронингенского университета. Об этом сообщает EurekAlert.

Северо-Атлантическое течение, обеспечивающее мягкий климат на северо-западе Европы, может изменить свое направление в ходе этого столетия, свидетельствуют результаты исследования.

Вероятность смены направления течения на данный момент составляет 15%, причиной изменений могут стать чрезмерное количество осадков и таяние льда в Гренландии.

При изменении направления течения Европу ожидает резкое похолодание, так как континент лишится приток тепла.

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