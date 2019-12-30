Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА «Новости».

Падалка пояснил, что российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на его взгляд, модули все еще находятся на Земле, хотя должны были оказаться в составе российского сегмента еще в 2008-2009 годах. А эксплуатируемый корабль «Союз» «хорошо сделан» и надежен, но давно устарел.

Следующим негативным фактором космонавт считает неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли.

И еще одной причиной Падалка назвал нехватку квалифицированных специалистов.

Геннадий Падалка остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).