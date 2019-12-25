Врач предупредил россиян об опасностях теплой зимы

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала о том, какие опасности для здоровья россиян могут принести отклоняющиеся от нормы теплые погодные условия зимы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, «европейская зима» спровоцирует благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, поскольку люди начинают чаще посещать общественные места.

Также она рассказала, что уже из-за аномально теплой погоды в декабре выросло число заболеваемости вирусными инфекциями.

Уточняется, что температурные изменения в России объясняются приходом циклона с севера.

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