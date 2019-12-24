Склоны Эльбруса загорелись
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Склоны Эльбруса были замечены в огне из-за аномально теплой погоды в этом году, сообщает РЕН ТВ.
Языки пламени появились на склонах высочайшей горы Европы в окрестностях села Верхний Баксан.
Предполагается, что на склонах была сухая трава, которая могла загореться по разным причинам.
Старт горнолыжного сезона переносился уже несколько раз. В настоящее время туристы из-за отсутствия снега до сих не могут полноценно насладиться склонами Эльбруса и покататься.
Других подробностей о пожаре не поступало.
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