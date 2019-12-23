В «Роскосмосе» заявили, что пуска «Ангары» в этом году не будет
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В «Роскосмосе» заявили, что испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» переносится на следующий год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Так, возобновление пусков «Ангары» планируется в 2020 году.
До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что пуск ракеты может состояться ближе к Новому году – до или после новогодних праздников. Кроме того, об этом объявляли в центре Хруничева.
Ранее пуск «Ангары» состоялся в 2014 году.
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